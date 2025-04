Volkswagen: ventes en hausse de 1,4% au premier trimestre information fournie par Cercle Finance • 09/04/2025 à 12:10









(CercleFinance.com) - Volkswagen Group a annoncé vendredi que ses ventes de véhicules avaient augmenté de 1,4% à plus de 2,13 millions d'unités au premier trimestre, en dépit d'un net repli de ses livraisons en Chine.



Le constructeur automobile allemand précise que ses livraisons à la Chine ont chuté de 7,1% sur les trois premiers mois de l'année, mais que ce repli a été plus que compensé par l'Europe (+3%) et l'Amérique du Nord (+4,4%).



Les ventes de sa marque-phare Volkswagen ont augmenté de 5,1%, tandis que ses marques haut de gamme Audi et Porsche se sont repliées respectivement de 3,4% et 7,9%.



Ses ventes de véhicules électriques à batterie ont plus que doublé, passant de 74.000 à 158.100 unités sur le premier trimestre.



En tenant compte de leur repli de 36,8% en Chine, les livraisons de véhicules électriques mondiales affichent une hausse de 58,9% à 216.800 sur le premier trimestre.



A la Bourse de Francfort, le titre VW avançait de 0,2% après ces chiffres alors que l'indice regroupant les valeurs automobiles européennes cédait quasiment 2%.





