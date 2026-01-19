 Aller au contenu principal
Volkswagen Véhicules Utilitaires a profité de la dynamique sur l'électrique en 2025
information fournie par Zonebourse 19/01/2026 à 15:32

La branche utilitaire du groupe allemand signe une performance historique portée par le succès fulgurant de ses modèles électrifiés et une dynamique exceptionnelle sur le marché français, malgré un contexte sectoriel hétérogène.

En 2025, Volkswagen Véhicules Utilitaires (VWVU) indique avoir livré 401 000 véhicules dans le monde, avec notamment un doublement des ventes de l'ID. Buzz ( 102% en glissement annuel, à 60 700 unités). Par ailleurs, les Véhicules Électriques à Batterie (BEV) représentent désormais 16,4% des livraisons totales, soit 65 900 unités.

Le Multivan enregistre la meilleure année de son histoire avec une progression de 31% en glissement annuel (38 700 unités), tandis que les modèles Caddy (passé de 107 200 unités livrées en 2024 à 110 400 unités livrées en 2025) et Crafter (71 900 unités en 2024 à 73 000 unités en 2025) restent sur une trajectoire haussière.

En revanche, l'année qui vient de s'achever a été plus difficile pour le nouvel Amarok avec des livraisons en baisse, à 30 100 exemplaires contre 33 700 en 2024. Ce recul s'explique principalement par l'arrêt progressif de la première génération de l'Amarok en Amérique du Sud, où seulement 1 000 véhicules ont été livrés aux clients en 2025, contre 18 400 en 2024, indique le constructeur.

Dynamique favorable sur le marché français

Dans l'Hexagone, VWVU est parvenu à surperformer un marché en recul de 7% en atteignant une part de marché record de 5,6% ( 0,9 pt vs 2024). Le volume d'immatriculation de la marque est ainsi en hausse pour la 3e année consécutive avec un total de 18 536 unités.
Avec une part de marché de 8,3% sur le marché des véhicules utilitaires électriques, Volkswagen VU s'impose comme la première marque importée sur le marché français, avec 2 290 immatriculations ( 19% vs 2024).

La performance historique de Volkswagen Véhicules Utilitaires en 2025 sur le marché français s'appuie sur l'offre produit, l'orientation client et l'engagement de l'ensemble des collaborateurs du réseau et de Volkswagen Véhicules Utilitaires en France, assure le constructeur.

Volkswagen recule de près de 3% à Francfort aujourd'hui, pénalisé par de nouvelles déclarations du président états-unien autour des droits de douane. Le repli du titre approche ainsi des 5% depuis le début de l'année.






