Volkswagen Véhicules Utilitaires a profité de la dynamique sur l'électrique en 2025
information fournie par Zonebourse 19/01/2026 à 15:32
En 2025, Volkswagen Véhicules Utilitaires (VWVU) indique avoir livré 401 000 véhicules dans le monde, avec notamment un doublement des ventes de l'ID. Buzz ( 102% en glissement annuel, à 60 700 unités). Par ailleurs, les Véhicules Électriques à Batterie (BEV) représentent désormais 16,4% des livraisons totales, soit 65 900 unités.
Le Multivan enregistre la meilleure année de son histoire avec une progression de 31% en glissement annuel (38 700 unités), tandis que les modèles Caddy (passé de 107 200 unités livrées en 2024 à 110 400 unités livrées en 2025) et Crafter (71 900 unités en 2024 à 73 000 unités en 2025) restent sur une trajectoire haussière.
En revanche, l'année qui vient de s'achever a été plus difficile pour le nouvel Amarok avec des livraisons en baisse, à 30 100 exemplaires contre 33 700 en 2024. Ce recul s'explique principalement par l'arrêt progressif de la première génération de l'Amarok en Amérique du Sud, où seulement 1 000 véhicules ont été livrés aux clients en 2025, contre 18 400 en 2024, indique le constructeur.
Dynamique favorable sur le marché français
Dans l'Hexagone, VWVU est parvenu à surperformer un marché en recul de 7% en atteignant une part de marché record de 5,6% ( 0,9 pt vs 2024). Le volume d'immatriculation de la marque est ainsi en hausse pour la 3e année consécutive avec un total de 18 536 unités.
Avec une part de marché de 8,3% sur le marché des véhicules utilitaires électriques, Volkswagen VU s'impose comme la première marque importée sur le marché français, avec 2 290 immatriculations ( 19% vs 2024).
La performance historique de Volkswagen Véhicules Utilitaires en 2025 sur le marché français s'appuie sur l'offre produit, l'orientation client et l'engagement de l'ensemble des collaborateurs du réseau et de Volkswagen Véhicules Utilitaires en France, assure le constructeur.
Volkswagen recule de près de 3% à Francfort aujourd'hui, pénalisé par de nouvelles déclarations du président états-unien autour des droits de douane. Le repli du titre approche ainsi des 5% depuis le début de l'année.
Valeurs associées
|98,480 EUR
|XETRA
|-2,88%
A lire aussi
-
Espagne: le Premier ministre promet une "transparence absolue" sur les causes de la collision entre deux trains
Le Premier ministre espagnol a décrété trois jours de deuil national et promis lundi "une transparence absolue" sur les causes de l'accident ferroviaire qui a fait au moins 39 morts dimanche dans le sud de l'Espagne, un bilan qui pourrait encore s'alourdir. - Un ... Lire la suite
-
Réquisitions de biens auprès de milliers de propriétaires : comment la Norvège prépare le scénario d'une guerre
Ces sollicitations concernent de nombreux équipements jugés stratégiques, allant des navires aux machines, qui pourraient être mobilisés en temps de conflit. "Notre société doit être prête à faire face à des crises de sécurité et, dans le pire des cas, à la guerre". ... Lire la suite
-
Trump fixe à 1 milliard de dollars le prix des sièges permanents de son "Conseil de paix" aux missions élargies
Les Etats candidats à un siège permanent au "Conseil de paix" proposé et présidé par Donald Trump, qui s'octroie la mission de "promouvoir la stabilité" dans le monde, devront s'acquitter de "plus d'un milliard de dollars en espèces", selon la "charte" obtenue ... Lire la suite
-
par Mara Vilcu Les Bourses européennes reculent lundi à mi-séance, alors que Donald Trump menace d'imposer de nouveaux droits de douane en Europe sur fond de tensions autour du Groenland, faisant grimper l'or et d'autres actifs refuge et pesant sur les marchés ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer