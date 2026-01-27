Volkswagen va rappeler près de 44 000 véhicules américains en raison d'un risque de surchauffe de la batterie, selon la NHTSA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le constructeur automobile allemand Volkswagen VOWG.DE va rappeler 43.881 véhicules aux Etats-Unis parce que la batterie haute tension peut surchauffer, augmentant le risque d'incendie, a déclaré mardi la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA).
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer