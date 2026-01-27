Volkswagen va rappeler près de 44 000 véhicules américains en raison d'un risque de surchauffe de la batterie, selon la NHTSA

Le constructeur automobile allemand Volkswagen VOWG.DE va rappeler 43.881 véhicules aux Etats-Unis parce que la batterie haute tension peut surchauffer, augmentant le risque d'incendie, a déclaré mardi la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA).