Volkswagen va rappeler plus de 44 000 véhicules aux États-Unis en raison d'un risque d'incendie de la batterie, selon la NHTSA

Le constructeur automobile allemand Volkswagen VOWG.DE va rappeler 44.551 véhicules électriques ID.4 aux Etats-Unis dans le cadre de deux rappels distincts liés à des risques potentiels d'incendie de la batterie, a déclaré mardi la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA).

Dans le cadre du rappel le plus important, qui concerne 43 881 véhicules des années modèles 2023-2025, la batterie haute tension peut surchauffer, ce qui augmente le risque d'incendie, a indiqué la NHTSA.

Les concessionnaires mettront à jour le logiciel de la batterie et remplaceront le bloc-batterie si nécessaire, et ce gratuitement, a indiqué l'agence.

Par ailleurs, Volkswagen rappelle 670 véhicules ID.4 des années modèles 2023-2024, invoquant le risque d'incendie de la batterie en raison d'électrodes mal alignées dans certains modules de cellules de batterie haute tension.