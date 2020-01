Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen va racheter 20% du fabricant chinois de batteries électriques-sources Reuters • 17/01/2020 à 08:05









HONG KONG/PEKIN, 17 janvier (Reuters) - Volkswagen VOWG_p.DE va acquérir 20% de Guoxuan High-tech 002074.SZ , un fabricant chinois de batteries électriques, ont déclaré deux sources de Reuters. Cet accord intervient alors que le constructeur allemand vient de se fixer comme objectif de vendre en Chine 1,5 million de véhicules électriques supplémentaires chaque année d'ici 2025. Guoxuan High-tech est actuellement valorisé autour de 2,8 milliards de dollars, ce qui situe le montant de la participation visée aux alentours de 560 millions de dollars, mais le groupe automobile entend réaliser l'opération par le biais d'une opération de placement privée qui en réduirait sensiblement le coût. L'annonce a fait bondir de 10% le cours de l'action Guoxuan vendredi qui a atteint son plus haut niveau depuis mars 2019. (Julie Zhu et Yilei Sun, version française Nicolas Delame)

Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris -100.00% VOLKSWAGEN VZ XETRA -0.04%