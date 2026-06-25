Volkswagen va céder sa division moteurs diesel à Bain dans le cadre d'une transaction générant 7,4 milliards d'euros

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Rédaction entièrement remaniée à partir des informations fournies par Volkswagen) par Christina Amann et Rachel More

Volkswagen VOWG_p.DE a accepté de céder sa division moteurs diesel Everllence à Bain Capital dans le cadre d’une transaction générant un produit d’environ 7,4 milliards d’euros (8,4 milliards de dollars), devançant ainsi d’autres sociétés de capital-investissement, dont l’une s’était associée aux principaux actionnaires de Volkswagen.

Cette opération de rachat par endettement devrait constituer l’une des plus importantes cessions de l’industrie européenne cette année. Volkswagen cherchait à dégager des liquidités dans un contexte de coupes budgétaires drastiques au sein de ses activités automobiles.

Un rachat par endettement est une opération dans laquelle une entreprise est acquise en grande partie grâce à des fonds empruntés.

“Des structures et des processus allégés donneront à Everllence l’opportunité de poursuivre sa croissance sur des marchés attractifs tels que les centres de données, le secteur de l’énergie et le transport maritime. Parallèlement, cela nous permettra de nous concentrer encore davantage sur notre cœur de métier”, a déclaré Oliver Blume, directeur général de Volkswagen.

Volkswagen a conclu un accord exclusif avec Bain pour céder une participation de 51% dans Everllence et restera, à moyen terme, un actionnaire majeur avec une participation de 49%, a indiqué mercredi le constructeur automobile allemand dans un communiqué.

Bain était en concurrence avec CVC CVC.AS et EQT EQTAB.ST dans cette course aux enchères, ce dernier faisant partie d’un consortium avec Porsche SE PSHG_p.DE et le Qatar.

Porsche SE détient 53,3% des droits de vote chez Volkswagen, tandis que le Qatar en détient 17% par l’intermédiaire de son fonds souverain.

L'entreprise, anciennement MAN Energy Solutions, fabrique des moteurs diesel pour le secteur maritime, mais voit également un potentiel de croissance dans l'intelligence artificielle grâce à la demande de générateurs destinés à alimenter les centres de données.

La transaction est soumise à des négociations avec les salariés et à des obstacles réglementaires, que Volkswagen compte surmonter d’ici la fin de l’année, précise le communiqué.

Dans le cadre de cet accord, les sites de l’entreprise situés à Augsbourg, Oberhausen, Berlin, Hambourg et Ravensburg seront maintenus sous la nouvelle structure de propriété au moins jusqu’à fin 2030.

Au 31 mai, la valeur comptable d’Everllence dans le bilan de Volkswagen s’élevait à environ 3,4 milliards d’euros.

(1 dollar = 0,8806 euro)