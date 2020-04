Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen se dit incapable d'établir des prévisions pour 2020 Reuters • 16/04/2020 à 13:30









VOLKSWAGEN SE DIT INCAPABLE D'ÉTABLIR DES PRÉVISIONS POUR 2020 FRANCFORT (Reuters) - Volkswagen a déclaré jeudi qu'il lui était impossible de fournir des prévisions pour 2020 en raison de la crise du coronavirus, ni même de préciser quand il pourrait en donner. Le groupe allemand, numéro un européen de l'automobile, a fait état pour le premier trimestre d'un chiffre d'affaires de 55 milliards d'euros environ et d'un bénéfice d'exploitation de 0,9 milliard correspondant à une marge d'exploitation de 1,6%. Il explique que les turbulences sur les marchés financiers et ceux des matières premières se sont soldées par des pertes sur certains produits dérivés et par des effets de change négatifs d'un montant total de 1,3 milliard d'euros sur janvier-mars. En Bourse, l'action Volkswagen a légèrement réduit ses gains après ces annonces mais elle gagnait encore 1,98% à 118,50 euros à 11h17 GMT. (Bureau de Francfort, version française Marc Angrand)

Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris +11.24% VOLKSWAGEN VZ XETRA +1.43%