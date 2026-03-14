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Meta prévoit une vague de licenciements alors que les coûts liés à l'IA augmentent
information fournie par Reuters 14/03/2026 à 02:21

PHOTO D'ARCHIVES : Des personnes posent pour une photo devant le nouveau logo Meta de Facebook, à son siège social de Menlo Park.

PHOTO D'ARCHIVES : Des personnes posent pour une photo devant le nouveau logo Meta de Facebook, à son siège social de Menlo Park.

par Katie Paul et Jeff ‌Horwitz et Deepa Seetharaman

Meta prévoit ​de procéder à une vague de licenciements qui pourrait affecter au moins 20% des employés de l'entreprise, ont dit ​à Reuters trois sources au fait de la question.

La maison-mère de Facebook ​et Instagram cherche à compenser ⁠le coût des dépenses engagées dans les infrastructures d'intelligence ‌artificielle (IA) et à se préparer à l'amélioration de l'efficacité qu'apporteront à l'entreprise les employés assistés par ​l'IA.

Aucune date n'a ‌été fixée pour les licenciements et le ⁠nombre d'employés qui sera affecté n'a pas été finalisé, ont dit les sources.

Les dirigeants de l'entreprise ont récemment fait ⁠part du projet ‌à d'autres cadres supérieurs de Meta et ⁠leur ont demandé de commencer à prévoir la façon ‌de procéder aux réductions, ont dit deux sources.

"Il ⁠s'agit là de spéculations sur des approches théoriques", ⁠a déclaré ‌Andy Stone, porte-parole de Meta.

Le géant technologique a dit au ​mois de janvier revoir ‌à la hausse ses plans de dépenses d'investissement cette année afin d'avancer sur ​la "superintelligence", alors que l'entreprise entend proposer aux utilisateurs une IA hautement personnalisée.

Mark Zuckerberg, le directeur général ⁠de Meta Platforms, a fait allusion aux gains d'efficacité résultant de ces investissements, déclarant en janvier qu'il commençait à constater que "des projets qui nécessitaient auparavant de grandes équipes sont désormais menés à bien par une seule personne très talentueuse".

(version ​française Camille Raynaud)

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