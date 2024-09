Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Volkswagen: sanctionné pour un avertissement sur 2024 information fournie par Cercle Finance • 30/09/2024 à 10:17









(CercleFinance.com) - Volkswagen chute de 3% en début de séance à Francfort, sanctionné pour une réduction, vendredi soir, de ses objectifs pour l'exercice 2024 'compte tenu d'un environnement de marché difficile et d'évolutions qui n'ont pas répondu aux attentes initiales'.



Ne s'attendant plus désormais qu'à des livraisons à ses clients d'environ neuf millions de véhicules, le constructeur automobile allemand table maintenant sur un chiffre d'affaires annuel d'environ 320 milliards d'euros.



En termes de rentabilité, il ne vise désormais plus qu'un résultat d'exploitation d'environ 18 milliards d'euros (correspondant à une marge sur les ventes d'environ 5,6%), ainsi qu'un cash-flow net de la division automobile d'environ deux milliards d'euros.



'Cet avertissement ne devrait pas intervenir comme une surprise majeure pour les investisseurs, mais il souligne néanmoins l'environnement de plus en plus difficile auquel sont confrontés les constructeurs dans la plupart des régions', réagit Oddo BHF.





