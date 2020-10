Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen-Retour à la rentabilité au T3 malgré la pandémie Reuters • 29/10/2020 à 09:17









(Actualisé avec la liquidité, le rendement opérationnel et les perspectives 2020) 29 octobre (Reuters) - Volkswagen VOWG_p.DE a annoncé jeudi avoir renoué avec la rentabilité au troisième trimestre, grâce à une hausse de la demande de voitures haut de gamme en Chine et malgré la baisse générale du marché automobile mondial liée à la pandémie de coronavirus. Le constructeur automobile allemand a réitéré s'attendre à un bénéfice pour l'ensemble de l'année, ses activités s'étant "sensiblement redressées" au cours du trimestre avec une hausse de 3% des ventes de ses véhicules haut de gamme en Chine, y compris les voitures de sport Audi et Porsche. Le groupe a également bénéficié d'une série de mesures de réduction de coûts lancées au début de l'année pour contrer l'impact de la pandémie. Les réductions de coûts ont eu autant d'impact que l'amélioration continue de la situation sur les principaux circuits de vente, a déclaré Volkswagen. La liquidité nette du groupe a également augmenté, passant de 18,7 milliards d'euros à la fin du deuxième trimestre à 24,8 milliards d'euros. Le constructeur a fait état d'un bénéfice d'exploitation hors éléments exceptionnels de 3,2 milliards d'euros sur juillet-septembre, contre 4,8 milliards sur la même période l'an dernier. Si le groupe s'attend à ce que le bénéfice pour l'ensemble de l'année 2020 soit toujours "fortement inférieur" à celui de 2019, il devrait cependant rester en "territoire positif". Volkswagen avait publié en juillet une perte opérationnelle pour le premier semestre à la suite d'une chute de 27% des livraisons d'automobiles. (Nick Carey, version française Kate Entringer, édité par Jean-Stéphane Brosse)

