Volkswagen: résultat net annuel en baisse de plus de 30% information fournie par Cercle Finance • 11/03/2025 à 09:18









(CercleFinance.com) - Volkswagen publie au titre de 2024 un résultat net en retrait de 30,6% à un peu moins de 12,4 milliards d'euros, avec une marge de rentabilité opérationnelle en retrait de 1,1 point à 5,9% pour un chiffre d'affaires quasi-stable (+0,7%) à près de 324,7 milliards.



Le CA du constructeur allemand a légèrement augmenté grâce à l'activité services financiers, alors que celui de l'activité automobile proprement-dite s'est tassé, principalement en raison d'une baisse des volumes (-3,5% à 9,04 millions de véhicules vendus).



Un dividende de 6,30 euros par action ordinaire et de 6,36 euros par action privilégiée, représentant une baisse de 30% par rapport aux chiffres de l'année précédente et un taux de distribution d'environ 30%, sera proposé à la prochaine AG.



Pour l'exercice 2025, Volkswagen s'attend à ce que son chiffre d'affaires dépasse de jusqu'à 5% celui de l'année précédente et à ce que sa marge de rentabilité opérationnelle se situe entre 5,5 et 6,5% de ses ventes.





