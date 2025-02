Volkswagen : replonge sous 92E information fournie par Cercle Finance • 03/02/2025 à 15:08









(CercleFinance.com) -Volkswagen replonge sous 92E, effaçant d'un coup tous ses gains depuis le 14 janvier.

La correction s'amorce via un gros 'gap de rupture' sous 97,48E, sans aucun signe précurseur (titre au plus haut depuis le 1er août 2024 le 31 janvier).

La correction risque de se poursuivre en direction de 88,50E, l'ex-plancher des 10/11 septembre puis 3 au 6 novembre dernier.



