Volkswagen : replonge de -4% vers 89,5E information fournie par Cercle Finance • 16/07/2025 à 17:44









(CercleFinance.com) - Volkswagen replonge de -4% vers 89,5E et se rapproche du support oblique court terme qui gravite vers 87,9E.

En cas d'enfoncement, VW devrit venir combler le 'gap' des 87,46E du 26 juin avant de revenir tester le support des 86,54E du 19 juin, voir le plancher annuel des 83,84E du 9 avril dernier.





Valeurs associées VOLKSWAGEN VZ 90,120 EUR XETRA -3,66%