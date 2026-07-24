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Volkswagen recule après ses trimestriels
information fournie par Zonebourse 24/07/2026 à 10:53
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Volkswagen s'affiche en repli après la publication de résultats en baisse (-1,26%, à 71,97 euros), et surtout un abaissement de l'objectif annuel de chiffre d'affaires.

Au deuxième trimestre, les revenus du groupe se sont établis à 82,444 milliards d'euros, en hausse de 2%, mais affichent un léger repli de 0,2%, à 158,102 milliards d'euros, sur l'ensemble du premier semestre. Parallèlement, le résultat opérationnel s'est affaissé de 9,5%, à 3,469 milliards d'euros entre avril et juin, pour une baisse de 11,6%, à 5,931 milliards d'euros, sur les six premiers mois de l'année. Enfin, le résultat avant impôts a chuté de 23,4% sur le trimestre et de 25,7% sur le semestre, pour s'installer à respectivement 2,538 et 4,773 milliards d'euros.

Le géant allemand a été contraint de réviser à la baisse certaines de ses prévisions financières. VW prévoit désormais une évolution de son chiffre d'affaires comprise entre -3 et 0% cette année, contre entre 0 et 3% précédemment. L'objectif de marge opérationnelle reste inchangé entre 4 et 5,5%.

L'avis des analystes

Pour AlphaValue, les résultats du deuxième trimestre sont décevants à l'exception du flux de trésorerie disponible qui a dépassé le consensus, à 1,2 milliard d'euros, grâce à une évolution favorable du besoin en fonds de roulement.

Le sentiment est globalement le même chez Oddo BHF qui évoque des comptes trimestriels sous les attentes pour le résultat opérationnel avec une rentabilité des ventes en baisse de 10% sur un an et inférieure de 10% au consensus établi sur l'entreprise, à 3,5 milliards d'euros, soit une marge de 4,2%, contre 4,7%. La bonne surprise du flux de trésorerie disponible est liée, outre la meilleure gestion du besoin en fonds de roulement, à des investissements réduits et a été soutenue par la pré-publication de Traton. La recommandation est maintenue à neutre, avec une cible de 80 euros, car les analystes estiment qu'une revalorisation significative reste peu probable à court terme.

Enfin, Jefferies insiste sur le résultat opérationnel dont le déficit est principalement dû à une charge de valeur résiduelle d'environ 400 millions d'euros chez Audi, et intègre environ 100 millions d'euros liés à l'arrêt de l'ID.4 aux Etats-Unis ainsi qu'un impact net positif de 500 millions d'euros sur les droits de douane (comprenant environ 100 millions d'euros de remboursement). L'avis est à acheter sur le titre Volkswagen Group, avec un objectif de cours de 120 euros.

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