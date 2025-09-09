Volkswagen prévoit d'investir jusqu'à un milliard d'euros dans l'IA d'ici à 2030
information fournie par Zonebourse 09/09/2025 à 16:45
Le constructeur allemand indique qu'il prévoit de focaliser ses efforts sur le développement de véhicules assisté par l'IA, sur des applications industrielles ainsi que sur le développement d'infrastructures informatiques à haute performance.
VW précise qu'il utilise déjà l'IA au sein de l'ensemble de ses principaux métiers, puisque plus de 1.200 applications alimentées par l'IA sont actuellement déployées au sein du groupe, sans compter les plusieurs centaines d'autres en cours de développement ou prêtes à être bientôt installées.
A horizon 2035, le groupe de Wolfsburg estime que l'usage systématique et à grande échelle de l'IA pourrait lui permettre de générer des gains d'efficacité et des économies pouvant atteindre jusqu'à quatre milliards d'euros.
Dans le domaine du développement des véhicules, Volkswagen dit déjà collaborer avec le concepteur français de logiciels d'entreprise Dassault Systèmes avec lequel il a établi une architecture alimentée par l'IA destinée à l'ensemble des ingénieurs de ses marques et de ses régions, afin de les aider dans leurs tests de virtualisation et des simulations de composants.
Valeurs associées
|102,550 EUR
|XETRA
|-0,05%
A lire aussi
-
Israël a annoncé avoir ciblé mardi des responsables du mouvement islamiste palestinien Hamas dans des raids aériens à Doha, la première attaque du genre au Qatar, pays médiateur dans les négociations en vue d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Ni les responsables ... Lire la suite
-
par Diana Mandia (Reuters) -Les Bourses européennes ont terminé en légère hausse mardi, à l'exception du Dax allemand, la prudence restant de mise en raison de l'incertitude qui règne autour de la politique française et du fait que les investisseurs concentrent ... Lire la suite
-
Des centaines de manifestants en colère ont incendié mardi le Parlement népalais, dans la foulée de la démission du Premier ministre KP Sharma Oli au lendemain de manifestations contre le blocage des réseaux sociaux et la corruption qui ont fait 19 morts. "Des ... Lire la suite
-
(AOF) - Alstom (-2,90% à 19,72 euros) Fin de série pour le groupe qui restait sur trois séances de suite en territoire positif. Le titre recule de plus de 8% depuis le début de l'année. AOF - EN SAVOIR PLUS En savoir plus sur Alstom Points-clés - Leader mondial ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer