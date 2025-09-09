 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Volkswagen prévoit d'investir jusqu'à un milliard d'euros dans l'IA d'ici à 2030
information fournie par Zonebourse 09/09/2025 à 16:45

(Zonebourse.com) - Le groupe Volkswagen a annoncé mardi à l'occasion du salon automobile IAA Mobility 2025 de Munich qu'il prévoyait d'investir jusqu'à un milliard d'euros dans des projets liés à l'intelligence artificielle (IA) d'ici à 2030, tout en précisant que cette enveloppe s'inscrirait dans son plan d'investissement existant.

Le constructeur allemand indique qu'il prévoit de focaliser ses efforts sur le développement de véhicules assisté par l'IA, sur des applications industrielles ainsi que sur le développement d'infrastructures informatiques à haute performance.

VW précise qu'il utilise déjà l'IA au sein de l'ensemble de ses principaux métiers, puisque plus de 1.200 applications alimentées par l'IA sont actuellement déployées au sein du groupe, sans compter les plusieurs centaines d'autres en cours de développement ou prêtes à être bientôt installées.

A horizon 2035, le groupe de Wolfsburg estime que l'usage systématique et à grande échelle de l'IA pourrait lui permettre de générer des gains d'efficacité et des économies pouvant atteindre jusqu'à quatre milliards d'euros.

Dans le domaine du développement des véhicules, Volkswagen dit déjà collaborer avec le concepteur français de logiciels d'entreprise Dassault Systèmes avec lequel il a établi une architecture alimentée par l'IA destinée à l'ensemble des ingénieurs de ses marques et de ses régions, afin de les aider dans leurs tests de virtualisation et des simulations de composants.

