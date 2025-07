Volkswagen: présentera ses innovations lors de l'IAA 2025 information fournie par Cercle Finance • 11/07/2025 à 13:01









(CercleFinance.com) - Volkswagen Group annonce qu'il dévoilera en septembre, au salon IAA Mobility de Munich, de nombreuses innovations technologiques et plusieurs premières mondiales. Fidèle à son objectif de rendre la technologie accessible au plus grand nombre, le groupe compte 'susciter l'enthousiasme' avec des véhicules, des services numériques et des solutions abordables et fiables.



Oliver Blume, CEO, souligne que ' la technologie automobile doit avant tout susciter l'engouement du public ', combinant durabilité, connectivité et dimension humaine.



Durant les six jours du salon, Volkswagen présentera sa nouvelle gamme de citadines électriques, des modèles innovants dans les segments premium et sport, et animera des conférences sur l'IA, les batteries, les logiciels ou encore les ressources humaines, affirmant ainsi son rôle de 'moteur mondial de l'innovation automobile'.





