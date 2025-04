Volkswagen: présente ses concept cars électriques en Chine information fournie par Cercle Finance • 10/04/2025 à 12:11









(CercleFinance.com) - Volkswagen fait savoir que sa stratégie dite ' en Chine, pour la Chine ' s'est concrétisée à l'occasion du Salon de l'automobile de Shanghai 2025.



En effet, ses trois coentreprises chinoises ont présenté des concept cars électriques : une berline tricorps de FAW-Volkswagen, un SUV segment B à autonomie prolongée de SAIC VOLKSWAGEN, et un SUV 100 % électrique de Volkswagen Anhui.



'Ces trois concept cars s'inscrivent dans la nouvelle identité de marque développée par Volkswagen en Chine', assure le constructeur.



Ces modèles relèvent par ailleurs de la catégorie des véhicules à énergie nouvelle (NEV), au sein de laquelle la marque prévoit de lancer plus de 20 modèles d'ici 2027.



' Nous avons toutes les cartes en main pour réussir : temps de développement réduits, partenaires solides, production et infrastructures de pointe à l'échelle locale et offre de produits novateurs adaptés aux clients chinois', a souligné Thomas Schäfer, CEO de la marque Volkswagen.





