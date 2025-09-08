Volkswagen présente le premier véhicule d'essai équipé d'une batterie à état solide

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Volkswagen VOWG.DE a dévoilé lundi pour la première fois un véhicule électrique alimenté par une batterie à état solide, une technologie naissante qui pourrait permettre de réduire les coûts et d'allonger la durée de vie des véhicules électriques.

Volkswagen a déclaré que la moto d'essai entièrement électrique repose sur une technologie fournie par la société américaine QuantumScape QS.N , dont le constructeur automobile européen est actionnaire.

"La batterie à état solide a le potentiel de changer la donne dans le domaine de l'e-mobilité", a déclaré Thomas Schmall, membre du conseil d'administration de Volkswagen en charge de la technologie.

"Avec notre partenaire QuantumScape, nous voulons industrialiser la technologie et passer à l'étape suivante de la production en série."

À l'échelle mondiale, les constructeurs automobiles et les fournisseurs de batteries ont dévoilé des plans pour développer des batteries à état solide, considérées comme un élément clé dans les efforts visant à fabriquer des VE plus durables, plus sûrs et moins chers, dans un contexte de ralentissement de la demande.

Volkswagen a déclaré que les partenaires du projet, qui, outre QuantumScape, comprennent également les marques Audi et Ducati de Volkswagen ainsi que la division des batteries PowerCo, continueraient à tester et à faire progresser la technologie dans les mois à venir.