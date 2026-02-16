 Aller au contenu principal
Volkswagen préparerait un plan d'économies d'envergure
information fournie par Zonebourse 16/02/2026 à 09:18

Selon un article paru dans Manager Magazin, la direction du groupe Volkswagen a présenté un vaste plan d'économies. Le constructeur automobile multi-marques envisage une baisse de 20% de ses coûts d'ici à la fin de l'année 2028.

Toujours selon le média allemand, l'objectif pour Volkswagen est de revenir à un niveau de rentabilité durable dans un contexte de ralentissement en Chine, de droits de douanes aux Etats-Unis et face à une concurrence accrue.

Les modalités de ces réductions de coûts n'ont pas été dévoilées mais certains sites pourraient fermer.

