Zone euro: la croissance du secteur privé au plus haut depuis 3 mois, l'industrie se redresse

( AFP / NICOLAS TUCAT )

La croissance de l'activité du secteur privé dans la zone euro s'est accélérée en février, atteignant son rythme le plus élevé depuis trois mois grâce au redressement du secteur industriel, selon l'indice PMI Flash publié vendredi par S&P Global.

Ce baromètre, calculé sur la base de sondages auprès d'entreprises, s'est établi à 51,9 points ce mois-ci, contre 51,3 en janvier, tiré à la fois par l'activité dans les services et dans l'industrie, cette dernière montrant des signes de rétablissement après avoir été plombée par la crise du secteur en Allemagne.

Un chiffre situé sous la barre des 50 signale une baisse de l'activité. Au-dessus de ce seuil, il reflète une expansion.

"La croissance de l'activité s'est accélérée tant dans le secteur manufacturier que dans celui des services. C'est dans l'industrie que le regain d'expansion a été le plus marqué, la production ayant en effet enregistré sa plus forte hausse depuis août 2025", a expliqué S&P Global dans un communiqué.

Pour l'économiste de la banque allemande HCOB Cyrus de la Rubia, cité dans le communiqué, ce redressement de l'activité industrielle "pourrait marquer un point d'inflexion pour le secteur", si cette tendance se confirme dans les prochains mois.

En tout cas, "dans l'ensemble, le secteur manufacturier apparaît plus stable et plus à même de contribuer à la croissance de l’économie de la zone euro, au lieu de l'entraver", souligne-t-il.

Dans l'ensemble, l'économiste estime que ces chiffres devraient convaincre la BCE de maintenir ses taux d'intérêt, inchangés depuis juin 2025, lors de sa prochaine réunion en mars, "compte tenu du rythme relativement stable de l'expansion économique de la région et d'une inflation toujours élevée dans le secteur des services".