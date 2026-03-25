Volkswagen pourrait reconvertir une usine dans la production militaire
information fournie par Zonebourse 25/03/2026 à 10:04
Selon les informations du Financial Times, les discussions portent sur la transformation de cette usine, avec l'objectif de produire des composants pour les systèmes de défense aérienne. Cette initiative surgit dans un contexte de transformation profonde de l'industrie automobile européenne, confrontée à une baisse de rentabilité, à la concurrence accrue des constructeurs chinois et aux défis de l'électrification.
Un repositionnement industriel
Le projet vise à préserver les 2 300 emplois du site d'Osnabrück, dont la production automobile doit cesser progressivement d'ici 2027. Cette reconversion permettrait de fabriquer des éléments logistiques du système Iron Dome, tels que des camions militaires, des lanceurs ou encore des générateurs électriques, sans inclure la production de missiles. Le calendrier évoqué propose un début de production sous 12 à 18 mois, sous réserve de l'accord des salariés à ce changement d'activité.
Un rapprochement entre automobile et défense
Cette initiative témoigne d'une tendance de fonf en Europe, celle du rapprochement entre les capacités industrielles de l'automobile et les besoins du secteur de la défense, en forte croissance depuis le début de la guerre en Ukraine. En France, c'est le cas notamment de son concurrent Renault qui s'est récemment associé à Turgis Gaillard pour développer une filière de drones militaires.
L'Allemagne prévoit d'investir plus de 500 MdsEUR dans sa défense d'ici 2030, avec une priorité pour les systèmes de défense aérienne. Dans ce contexte, Rafael projette de produire en Europe et de commercialiser ses systèmes auprès de plusieurs gouvernements. Selon le Financial Times, le projet bénéficierait du soutien des autorités allemandes, qui encouragent la réutilisation des capacités industrielles excédentaires.
Un retour vers la production militaire
Volkswagen n'est pas inconnu dans l'industrie de la défense. Le groupe produit déjà des camions militaires via une joint-venture entre sa filiale MAN et Rheinmetall. Mais un partenariat direct avec Rafael marquerait un tournant plus symbolique.
Ce repositionnement reste malgré tout à confirmer. Volkswagen a indiqué être en discussion avec différents partenaires sans qu'aucune décision définitive n'ait été prise concernant le site Osnabrück.
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