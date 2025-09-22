Volkswagen plus forte baisse du DAX après l'avertissement dû à Porsche
information fournie par Zonebourse 22/09/2025 à 11:13
A 10h30, l'action du géant automobile allemand chute de 4,9%, tandis que le titre Porsche lâche 4,1%, deux évolutions qui pèsent lourdement sur le DAX qui perd 0,5% dans le même temps. L'indice européen du secteur de l'automobile, le STOXX Europe 600 Automobiles & Parts, perd dans la foulée de 2,4%.
Du fait de l'avertissement lancé vendredi soir par Porsche, le troisième émis cette année, VW a prévenu dans la foulée qu'il envisageait désormais de dégager une marge d'exploitation de 2% à 3% cette année, alors que le groupe tablait jusqu'à présent sur une marge annuelle de 4% à 5%, pour un flux de trésorerie nette attendu autour de zéro dans ses activités automobiles en 2025, contre une précédente estimation comprise entre un et trois milliards d'euros.
Volkswagen a également annoncé qu'il allait comptabiliser une provision pour dépréciation non-numéraire de trois milliards d'euros sur Porsche, un montant auquel s'ajoutera un impact de 3,1 milliards d'euros sur son résultat opérationnel annuel, soit un effet négatif de 5,1 milliards au total sur ses comptes.
Le groupe a attribué ses nouveaux objectifs aux conséquence de la réorientation stratégique officialisée par Porsche, qui a décidé de reporter sine die le lancement de plusieurs véhicules électriques, notamment celui de ses nouveaux SUV de la famille Cayenne.
Cet énième revirement chez Porsche entame de nouveau sérieusement la crédibilité des prévisions établies par Volkswagen, commentent les analystes d'Oddo BHF, qui estiment qu'il est difficile de se montrer convaincu par le dossier, même avec un profil de risque réduit suite à ce nouvel avertissement qui ne les empêche pas de rester prudents sur le titre.
Chez UBS, on se dit inquiet, dans une optique de moyen terme, sur le flux de trésorerie 'chroniquement faible' de VW, qui va se trouver encore davantage pénalisé par la consommation de cash prévue chez Porsche dans les années qui viennent.
De leur coté, les équipes de RBC ont la dent un peu moins dure sur le groupe automobile allemand, soulignant que Porsche a promis que les annonces annoncées vendredi soir constitueraient la 'dernière étape' de son virage stratégique.
Valeurs associées
|89,780 EUR
|XETRA
|-7,71%
A lire aussi
-
La France et plusieurs autres pays doivent reconnaître lundi l'Etat de Palestine, tentant de mettre un peu plus la pression sur Israël à l'ouverture de la grand-messe annuelle de l'ONU à New York, qui sera dominée par la guerre à Gaza. Cette reconnaissance à la ... Lire la suite
-
Donald Trump a salué dimanche la mémoire de l'influenceur ultraconservateur assassiné Charlie Kirk, "un géant de sa génération", lors d'une cérémonie aux accents bibliques dans un stade archicomble en Arizona.
-
Après la guerre civile sanglante il y a 20 ans dans la région soudanaise du Darfour, le monde avait dit "plus jamais ça, mais ça recommence", a déploré dimanche le Haut commissaire de l'ONU aux réfugiés, dénonçant violences ethniques, viols et autres atrocités. ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer