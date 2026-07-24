Volkswagen plaide en faveur de réductions importantes alors que ses concurrents chinois gagnent du terrain en Europe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le directeur général doit obtenir l'accord des partenaires sociaux pour les suppressions d'emplois envisagées

* Les analystes soulignent une stabilisation au deuxième trimestre malgré une baisse du bénéfice de 9,5 %

* BYD et Geely s'implantent en Europe avec leurs propres sites de production

(Ajoute des précisions de la direction, du comité d'entreprise et des analystes, ainsi que des mises à jour sur le cours de l'action et le contexte du marché) par Rachel More

Volkswagen VOWG_p.DE doit intensifier ses réductions de coûts pour rester compétitive face aux marques chinoises qui visent de plus en plus le marché domestique du groupe automobile allemand, a déclaré vendredi le directeur général Oliver Blume à la suite de la publication d’un rapport trimestriel mitigé. Le numéro deux mondial de l’automobile a cherché à trouver un équilibre entre rassurer les investisseurs et justifier sa restructuration, alors qu’il est confronté à des difficultés liées aux droits de douane, à la faiblesse en Chine et qu’il envisage la fermeture éventuelle de certaines usines allemandes.

“Lorsque nous nous tournons vers l’avenir, nous voyons de plus en plus de risques se profiler”, a déclaré M. Blume, évoquant plus de 150 concurrents en Chine. “Et tous arrivent sur le marché”, a-t-il ajouté, en référence à l’Europe. M. Blume a proposé de doubler les suppressions d’emplois convenues précédemment pour les porter à 100 000 et a averti que quatre usines allemandes risquaient de fermer après 2030. Il a déclaré aux journalistes que toutes les parties prenantes étaient conscientes des risques actuels. Mais le directeur général n’a pas réussi à faire adopter l’intégralité de son plan de restructuration lors d’une réunion du conseil de surveillance au début du mois, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle série de négociations tendues avec les puissants syndicats, après les discussions de fin 2024 au cours desquelles les 50 000 premières suppressions d’emplois avaient été convenues.

Certains analystes ont estimé que le deuxième trimestre avait montré des signes de stabilisation, avec un chiffre d’affaires supérieur aux prévisions et le groupe en bonne voie pour améliorer sa marge opérationnelle cette année, dans une fourchette prévue de 4,0 % à 5,5 %.

“Les résultats de Volkswagen suggèrent que l’activité commence à se stabiliser malgré un contexte difficile”, a déclaré Rella Suskin, analyste chez Morningstar, soulignant la solidité du flux de trésorerie disponible.

“La direction de VW tente de trouver un équilibre délicat entre rassurer les investisseurs et, dans le même temps, faire comprendre à ses salariés que la situation est critique”, ont déclaré les analystes de Bernstein. “C’est un exercice quasi impossible.”

PRÉVISIONS DE BÉNÉFICE MAINTENUES, OBJECTIF DE CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES ABANDONNÉ

Le résultat d'exploitation de Volkswagen a reculé de 9,5 % sur la période d'avril à juin, s'établissant à 3,5 milliards d'euros (3,98 milliards de dollars). Avec un chiffre d'affaires de 82,4 milliards d'euros, le groupe a réussi à maintenir sa marge d'exploitation dans la fourchette cible de 4,0 % à 5,5 % pour l'ensemble de l'année, à 4,2 % au deuxième trimestre.

Vendredi, le groupe a maintenu ses prévisions de bénéfice, mais ne table plus sur une croissance de son chiffre d’affaires; il prévoit désormais une baisse pouvant atteindre 3 % en 2026.

L'action de la société, qui regroupe les marques grand public VW et Skoda, ses filiales haut de gamme Porsche

P911_p.DE et Audi, ainsi que les marques de luxe Bentley et Lamborghini, a chuté de 3,2 % à la suite de la publication des résultats, avant de regagner une partie de ses pertes plus tard dans la journée.

Confrontés à un ralentissement prolongé sur leur marché intérieur, les constructeurs automobiles chinois tentent de se développer en Europe grâce à des véhicules électriques et hybrides rechargeables à la fois abordables et à la pointe de la technologie, qui ont déjà mis fin à la domination de Volkswagen en Chine. Si les exportations jouent un rôle, les géants chinois, tels que BYD 002594.SZ et Geely 0175.HK , s’implantent également en Europe, privilégiant des pays à faibles coûts comme la Hongrie et l’Espagne.

Dans le même temps, Volkswagen cherche des moyens de rentabiliser ou de céder ses usines sous-utilisées en Allemagne, et envisage notamment de produire en Europe ses modèles destinés au marché chinois, ainsi que d’éventuels partenariats dans le domaine de la défense.

Le comité d'entreprise de Volkswagen a déclaré que les réductions d'effectifs ne suffiraient pas à redresser la situation de l'entreprise, appelant à des progrès en matière de technologie et de développement de produits.

Après la trêve estivale dans les usines allemandes, “les représentants du personnel poursuivront les discussions nécessaires avec le directoire du groupe sur les mesures à prendre dès maintenant pour assurer la viabilité à long terme de l'entreprise”, a déclaré un porte-parole du comité d'entreprise.

M. Blume a indiqué qu’il s’attendait à ce que des décisions soient prises avant la fin de l’année.

(1 dollar = 0,8787 euro)