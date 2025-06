Volkswagen: partenaire officiel de l'EURO Féminin 2025 information fournie par Cercle Finance • 06/06/2025 à 10:50









(CercleFinance.com) - Volkswagen annonce que sa gamme 100 % électrique ID.

devient partenaire électromobilité officiel de l'UEFA EURO Féminin 2025, qui se tiendra en Suisse du 2 au 27 juillet.



Déjà impliquée lors de l'UEFA EURO 2020 et de l'édition féminine 2022, la marque entend promouvoir un sport plus accessible et une mobilité durable.



' Le sponsoring de l'Euro féminin organisé cet été témoigne de notre volonté de promouvoir le football féminin et de notre engagement en faveur de l'égalité hommes-femmes', a commenté Christine Wolburg, Chief Brand Officer de Volkswagen.



Guy-Laurent Epstein, directeur marketing de l'UEFA, souligne que ce partenariat contribuera au développement du football féminin et à l'organisation de la compétition dans les meilleures conditions.





Valeurs associées VOLKSWAGEN VZ 92,360 EUR XETRA -0,94%