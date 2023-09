Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen: ouverture des commandes de l'ID.7 en France information fournie par Cercle Finance • 07/09/2023 à 16:11









(CercleFinance.com) - Volkswagen annonce l'ouverture des commandes en France de la berline électrique ID.7. Depuis hier, les clients français peuvent ainsi commander l'ID.7 Pro en finition 'Style' avec une autonomie allant jusqu'à 620 kilomètres (WLTP).



Volkswagen met en avant les 'technologies particulièrement innovantes' du véhicule, citant notamment l'affichage tête haute en réalité augmentée, la caméra 360° 'Rear View', l'assistant de conduite semi-autonome 'Travel Assist' ou encore la gestion intelligente de la ventilation 'Smart Air Vents', inclus en série.



Le groupe motopropulseur, compact, est installé à l'arrière du véhicule et délivre 210 kW (286 ch) et 545 Nm, précise le constructeur.





