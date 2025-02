Volkswagen: nouvelle directrice stratégie de marque information fournie par Cercle Finance • 14/02/2025 à 11:15









(CercleFinance.com) - Volkswagen annonce la nomination de Christine Wolburg au poste de Chief Brand Officer, Directrice Stratégie de marque, de Volkswagen Véhicules Particulier, une fonction nouvellement créée, à compter du 1er avril 2025.



Elle sera chargée de renforcer l'expérience de marque de Volkswagen Véhicules Particuliers et dirigera le département Marketing, succédant à Susanne Franz.



Placée sous la responsabilité de Thomas Schäfer, CEO de la marque, elle travaillera à la cohérence mondiale de l'image de Volkswagen.



Ancienne cadre de Mercedes-Benz et Berliner Verkehrsbetriebe, elle apporte une expertise en marketing et en expérience client.





Valeurs associées VOLKSWAGEN VZ 100,50 EUR XETRA +0,72%