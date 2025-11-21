Volkswagen nomme François Bacquet à la tête de sa communication
information fournie par Zonebourse 21/11/2025 à 16:55
Il succède à Leslie Peltier, qui quitte le groupe d'un commun accord.
Actuellement responsable Marketing et Performance pour la Direction des Mobilités, François Bacquet a occupé de nombreuses fonctions au sein du groupe en France et en Allemagne, notamment en réseau, ventes, occasions, marketing et communication. Son parcours inclut également un passage chez AUDI AG en Allemagne comme Sales Manager pour les marchés d'Afrique et de l'Océan Indien.
Valeurs associées
|94,880 EUR
|XETRA
|+1,19%
