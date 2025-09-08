Volkswagen mise sur les batteries solides et l'énergie via ses filiales PowerCo et Elli
information fournie par Zonebourse 08/09/2025 à 17:22
A l'occasion de l'IAA Mobility 2025, soit l'un des plus grands salons internationaux consacrés à la mobilité et à l'automobile, Volkswagen a dévoilé plusieurs premières mondiales en matière de batteries et d'énergie. Le groupe a notamment présenté son premier véhicule d'essai équipé d'une batterie à l'état solide, développé avec QuantumScape et Ducati, marquant une étape vers une production future.
Oliver Blume, CEO de Volkswagen, a précisé que le groupe 'poursui[vait] à toute vitesse le progrès technologique', renforçant l'Europe comme site industriel. Thomas Schmall, membre du directoire en charge des technologies, ajoute d'ailleurs que la batterie solide 'a le potentiel de changer la donne'.
De son côté, PowerCo (filiale de VW) a dévoilé la Unified Cell et la technologie Cell-to-Pack, qui seront intégrées dès 2026 dans les voitures urbaines électriques Volkswagen, Skoda et CUPRA. Produite à Salzgitter puis en Espagne et au Canada, cette cellule promet jusqu'à 450 km d'autonomie et des temps de charge inférieurs à 25 minutes.
Enfin, Elli, autre filiale du groupe, construit à Salzgitter un système de stockage d'énergie de 20 MW/40 MWh qui sera connecté au réseau dès décembre 2025. Giovanni Palazzo, PDG d'Elli, affirme que ce projet 'apporte une contribution décisive à la transition énergétique et à la sécurité d'approvisionnement en Europe'.
Valeurs associées
|102,600 EUR
|XETRA
|+2,68%
A lire aussi
-
Les funérailles privées du couturier italien Giorgio Armani, décédé jeudi à 91 ans, se sont tenues lundi dans l'église San Martino de Rivalta, à une centaine de kilomètres au sud de Milan, où reposent les parents et le frère du styliste. Quelques badauds étaient ... Lire la suite
-
Les Bourses européennes ont terminé en hausse lundi, à l'issue d'une séance portée par la perspective de baisse des taux de la banque centrale américaine après la publication, la semaine dernière, de signaux d'affaiblissement du marché de l'emploi aux Etats-Unis. ... Lire la suite
-
(Zonebourse.com) - Stellantis rapporte que sa marque Opel a dévoilé en première mondiale la Corsa GSE Vision Gran Turismo et le nouveau Mokka GSE à l'occasion du IAA Mobility de Munich, soit l'un des plus grands salons automobiles au monde. Dans le détail, le constructeur ... Lire la suite
-
Une manifestation contre le blocage des réseaux sociaux violemment dispersée au Népal: 17 morts et 400 blessés
Au moins 17 morts et des centaines de blessés: la police népalaise a violemment dispersé lundi dans la capitale Katmandou une manifestation contre le blocage des réseaux sociaux et la corruption. La semaine dernière, le gouvernement a ordonné le blocage de 26 plateformes, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer