Volkswagen: meilleure part de marché en France depuis 8 ans









(CercleFinance.com) - Volkswagen annonce que sa part de marché en France atteint 7 % en 2024, son meilleur résultat depuis 8 ans, grâce à un plan produit dynamique.



Malgré une baisse du marché français de 3,2 %, ses immatriculations restent stables avec 119 360 unités (-0,7 %).



Les ventes de la gamme ID. électrique augmentent de 16 %, soutenues par l'ID.3 (+48 %).



Pour 2025, Volkswagen ambitionne 7,2 % de part de marché, portée par de nouveaux lancements, dont le SUV Tayron et une nouvelle génération de T-Roc.









