Volkswagen maintient son leadership européen malgré des vents contraires à l'international
information fournie par Zonebourse 13/01/2026 à 12:24
Volkswagen rapporte avoir livré 4,73 millions de véhicules en 2025, un chiffre en léger repli (-1,4%) dans un contexte sectoriel particulièrement dégradé.
Si la marque consolide sa domination en Europe ( 5,1%) et renforce sa part de marché en Allemagne à 19,6%, elle subit un repli marqué en Chine (-8,4%) et souffre des droits de douane en Amérique du Nord (-8,2%).
La stratégie d'électrification porte ses fruits sur le Vieux Continent avec une envolée des livraisons de véhicules 100% électriques de 49,1%, portée par le succès de l'ID.7.
Le segment des SUV demeure le pilier de la rentabilité, représentant désormais 50,2% du mix produit mondial, avec le T-Roc en tête des ventes européennes.
Pour 2026, Martin Sander, membre du Directoire, anticipe un environnement "difficile" mais mise sur le lancement de dix nouveaux modèles électrifiés pour "gagner en efficacité et en compétitivité".
En France, la marque s'octroie 6,8% de part de marché et s'impose comme leader sur les véhicules hybrides rechargeables grâce aux performances du Tiguan et de la Golf.
Le titre recule de 0,5% à Francfort à mi-séance, soit un repli de près de 1,4% depuis le début de l'année.
Valeurs associées
|101,750 EUR
|XETRA
|-0,73%
