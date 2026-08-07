Volkswagen-Les familles actionnaires exhortent la direction à agir pour la compétitivité

(Actualisé avec détails, contexte)

Volkswagen VOWG_p.DE doit agir dès à présent pour garantir sa compétitivité, ont déclaré jeudi les familles contrôlant le constructeur automobile allemand dans un message adressé à la direction.

À l'occasion de la publication des résultats financiers semestriels de Porsche SE PSHG_p.DE , principal actionnaire de Volkswagen, son président du conseil d'administration, Hans Dieter Poetsch, a déclaré que le groupe allemand "se trouvait à un tournant historique".

"Pour le bien de l’entreprise et de sa compétitivité à long terme, chacun doit désormais se mobiliser et prendre ses responsabilités", a-t-il déclaré. "Plus les décisions seront reportées, plus les problèmes s’aggraveront".

Ce message des actionnaires de Volkswagen à la direction du groupe intervient alors que celui-ci s'efforce d'accélérer les réductions de coûts et de repousser la concurrence chinoise.

"TOUTES LES OPTIONS" SONT À CONSIDÉRER

Oliver Blume, président du directoire de Volkswagen, s'est engagé à mener une refonte en profondeur du groupe, alors que celui-ci est confronté à des coûts élevés, à des difficultés liées aux droits de douane et à une concurrence chinoise de plus en plus intense.

Johannes Lattwein, directeur financier de Porsche SE, a appelé Volkswagen à réduire ses surcapacités, à diminuer considérablement ses coûts et à renforcer ses processus décisionnels.

Après avoir déjà supervisé des dizaines de milliers de suppressions d’emplois, le dernier plan de restructuration d'Oliver Blume menace d’entraîner 50.000 licenciements supplémentaires et la fermeture éventuelle de quatre usines allemandes.

Ce projet doit encore recevoir l’aval des puissants représentants syndicaux et du Land de Basse-Saxe, qui dispose d’une minorité de blocage de 20%.

Johannes Lattwein, directeur financier de Porsche SE, a appelé Volkswagen à réduire ses surcapacités, à diminuer considérablement ses coûts et à renforcer son processus décisionnel.

"La compétitivité est l'objectif. Il faut envisager toutes les options pour y parvenir", a-t-il asséné.

Porsche SE a fait état vendredi d'une baisse de 14,5% de son résultat semestriel ajusté après impôts, à 949 millions d’euros. Le groupe détient 31,9% de Volkswagen et 12,5% de sa filiale de voitures de sport, Porsche P911_p.DE .

(Rédigé par Rachel More, Simon Ferdinand Eibach et Emanuele Berro ; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)