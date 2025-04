Volkswagen: le premier trimestre affecté par des provisions information fournie par Cercle Finance • 10/04/2025 à 10:40









(CercleFinance.com) - Le bénéfice opérationnel de Volkswagen a baissé plus que prévu d'environ 40% au premier trimestre, conséquence de charges destinées à couvrir les risques réglementaires et des mesures de restructuration.



Le groupe automobile allemand indique que d'après ses estimations, son résultat d'exploitation devrait ressortir autour de 2,8 milliards d'euros sur les trois premiers mois de l'année, contre 4,6 milliards un an auparavant.



A titre de comparaison, le consensus des analystes l'attendait à environ quatre milliards d'euros.



Dans un communiqué, VW souligne que son résultat a été affecté par quelque 1,1 milliards d'euros d'éléments exceptionnels, dont une provision de 600 million d'euros liée à la régulation européenne sur le CO2.



Une charge de restructuration de 200 millions d'euros a également été comptabilisée concernant sa division de logiciels embarqués Cariad.



Malgré ces performances inférieures aux attentes, Volkswagen a confirmé ses objectifs annuels, tout en précisant que les nouveaux droits de douane imposés par les Etats-Unis étaient susceptibles d'avoir des effets sur ses ventes et ses résultats.



Pour mémoire, le constructeur a déclaré viser une croissance de ses ventes pouvant atteindre 5% cette année pour une marge opérationnelle attendue entre 5,5% et 6,5%.



En raison des provisions, la marge d'exploitation est ressortie à 3,6% au premier trimestre.



Suite à ces annonces, l'action préférentielle VW - la plus traitée sur les marchés - progressait de plus de 5% jeudi matin à la Bourse de Francfort, soutenue par les propos conciliants de Donald Trump sur le commerce.





