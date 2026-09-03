Volkswagen-Le CA approuve le plan de redressement, 50.000 emplois pourraient être supprimés

Le conseil de surveillance de Volkswagen VOWG_p.DE a approuvé jeudi à l'unanimité un vaste plan de transformation qui pourrait entraîner la suppression d'environ 50.000 emplois au sein du groupe, y compris parmi des postes de direction, alors que le constructeur automobile cherche à améliorer sa compétitivité.

Le "Plan pour le futur", présenté par le directoire de Volkswagen et approuvé lors d'une réunion du conseil de surveillance, vise à rendre le groupe Volkswagen et l'ensemble de ses marques plus efficaces, plus compétitifs et mieux positionnés à l'avenir, est-il déclaré dans un communiqué.

Un ajustement supplémentaire des effectifs mondiaux du groupe est nécessaire, en plus de programmes existants, pour atteindre les objectifs de cette initiative de transformation et préserver la compétitivité du groupe, est-il ajouté.

Aucun détail n'a été fourni dans l'immédiat par Volkswagen sur le calendrier de cette réduction des effectifs, ni sur la manière dont ces suppressions de poste seront réparties entre les différentes marques et ses régions.

(Mrinmay Dey et Christoph Steitz)