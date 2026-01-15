Volkswagen lance une collecte de données à l'échelle européenne pour la sécurité routière
15/01/2026
Le groupe Volkswagen indique avoir déployé depuis le début de l'année un programme d'optimisation de ses systèmes d'aide à la conduite (ADAS) dans près de 40 pays européens.
En s'appuyant sur les données de capteurs et d'images issues de situations réelles de trafic, le constructeur souhaite surpasser les limites des tests sur prototypes. L'initiative, qui nécessite le consentement préalable des clients, concerne tout d'abord la marque Volkswagen puis s'étendra aux marques Cupra, Skoda, Audi et Porsche.
Les ingénieurs se concentrent notamment sur des scénarios critiques, comme les interactions avec les cyclistes ou les piétons aux intersections.
Le transfert de données, strictement encadré par les réglementations sur la protection de la vie privée, est déclenché par des événements précis tels que les freinages d'urgence.
L'objectif final est de proposer des fonctions de sécurité plus intuitives, que les utilisateurs pourront laisser activées en permanence, augmentant ainsi la valeur technologique et sécuritaire du véhicule.
Le titre VW recule de 0,8% à Francfort.
