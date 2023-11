Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen: lance la vente de la nouvelle Passat information fournie par Cercle Finance • 17/11/2023 à 16:06









(CercleFinance.com) - La neuvième génération de la Passat, entièrement nouvelle, peut désormais être commandée dans les premiers pays d'Europe.



Les livraisons de la nouvelle Passat débuteront au premier trimestre 2024. Avec plus de 34 millions d'unités vendues à ce jour, la Passat est l'un des best-sellers de la marque Volkswagen.



La nouvelle Passat est disponible avec une gamme complète de systèmes de propulsion essence (TSI), diesel (TDI), hybride léger (eTSI) et hybride rechargeable (eHybrid). Avec une autonomie électrique allant jusqu'à 100 km et une fonction de recharge rapide.



Lors du lancement sur le marché, la nouvelle Passat sera d'abord proposée avec des moteurs de la catégorie des 110 kW (150 ch).





