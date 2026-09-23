Volkswagen lance AirConsole aux Etats-Unis

Volkswagen of America devient le premier constructeur automobile de grande série outre-Atlantique à intégrer une plateforme de jeu vidéo à bord de ses véhicules. Le groupe allemand s'associe à la société N-Dream pour proposer la technologie AirConsole sur une sélection de modèles de l'année 2027.

Cette offre permettra aux passagers de jouer à des jeux multijoueurs directement sur l'écran d'infodivertissement du véhicule lorsque celui-ci est stationné. Les utilisateurs pourront connecter leurs smartphones compatibles en scannant simplement un QR code, transformant ainsi leurs téléphones en manettes de jeu sans nécessiter de matériel supplémentaire.

Le catalogue de lancement comprendra une vingtaine de titres grand public et mondialement connus, dont PAC-MAN Championship Edition, UNO Car Party ! et Tetris. Des contenus exclusifs aux couleurs de la marque automobile seront également proposés, notamment une version personnalisée de PAC-MAN où les "super pac-gommes" prennent la forme du logo Volkswagen. Sur certains modèles, l'éclairage d'ambiance de l'habitacle réagira directement aux actions du jeu pour renforcer l'immersion.

"L'Amérique du Nord est le plus grand marché mondial du jeu vidéo. Lancer AirConsole avec Volkswagen dans cette région permettra non seulement de divertir des millions de personnes, mais aussi d'enrichir l'expérience à bord", a déclaré Anthony Cliquot, PDG de N-Dream.

Le service sera déployé sur les modèles 2027 des Atlas, Atlas Cross Sport, Tiguan, Golf GTI, Golf R ainsi que sur le véhicule électrique ID. Buzz.

L'accès à AirConsole s'inscrira dans l'offre de services connectés "In-Vehicle Premium" via l'application myVW. Sur le plan commercial, Volkswagen inclura une période d'essai gratuite. A l'issue d'une période d'essai, le maintien de l'accès à AirConsole et aux autres fonctionnalités connectées (Wi-Fi, navigation premium) nécessitera un abonnement annuel fixé à 149 dollars par an.