Volkswagen: l'UE valide le rachat de Sauber F1 Team par Audi information fournie par Cercle Finance • 04/03/2025 à 12:45









(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir approuvé l'acquisition du contrôle conjoint de l'écurie suisse de Formule 1 'Sauber Holding' par l'allemand AUDI Aktiengesellschaft - membre du groupe VW - et Qatar Holding, filiale entièrement détenue par l'Autorité d'investissement du Qatar.



La transaction concerne principalement le marché des services liés à la gestion d'une équipe de Formule 1.



La Commission a conclu que la transaction notifiée ne soulèverait pas de préoccupations en matière de concurrence, étant donné que Sauber a des activités négligeables dans l'Espace économique européen et que les positions limitées des entreprises sur le marché résultant de la transaction proposée.





Valeurs associées VOLKSWAGEN VZ 102,25 EUR XETRA -3,99%