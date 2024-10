Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Volkswagen: l'ID.7 Pro S a parcouru 794 km avec une charge information fournie par Cercle Finance • 03/10/2024 à 15:33









(CercleFinance.com) - Volkswagen fait que sa nouvelle ID.7 Pro S entièrement électrique a parcouru un total de 794 kilomètres avec une seule charge de batterie en un temps de conduite net de 15 heures et 42 minutes (soit environ 50 km/h de vitesse moyenne).



'Cela dépasse largement l'autonomie maximale WLTP (combinée) du modèle, qui est de 709 kilomètres', souligne le constructeur.



La berline a été conduite sur des routes publiques et dans un flux de circulation normal ainsi que sur un circuit d'environ 81 kilomètres dans la région métropolitaine de Zoug, au sud de Zurich.



Le profil de la route correspondait à une conduite quotidienne, incluant des routes principales, des sections d'autoroute et des routes de campagne avec des transitions vallonnées. Huit conducteurs différents ont parcouru un total de 794 kilomètres en deux jours consécutifs avec une seule charge de batterie.



La consommation moyenne était exceptionnellement basse, à 10,3 kWh/100 km. En comparaison, la valeur WLTP la plus basse du modèle est de 13,6, ajoute VW.







Valeurs associées VOLKSWAGEN VZ 91,46 EUR XETRA -1,49%