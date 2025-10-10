Volkswagen Group résiste à la morosité du secteur avec des livraisons en hausse de 1 % au T3

(AOF) - Au troisième trimestre, Volkswagen Group a vu ses livraisons mondiales progresser légèrement de 1%, à près de 2,199 millions d’unités. Le principal marché du constructeur automobile, l’Europe de l’Ouest a connu une belle croissance de 8 %, à 802 800 unités, alors que le deuxième marché du groupe, la Chine, a reculé de 7,2 %, à 660 300 unités, en raison d’une forte concurrence dans le pays.

Sur les neuf premiers mois de l'année, les livraisons de Volkswagen Group ont augmenté de 1,2 %, à 6,604 millions d'unités, avec une hausse de 3,2 %, à 2,501 millions en Europe de l'Ouest, et un repli de 4 %, à 1,974 million de véhicules, en Chine.

Pour Marco Schubert, membre du comité exécutif du groupe en charge des ventes : " le Groupe Volkswagen a légèrement augmenté ses livraisons mondiales au cours des neuf premiers mois. Nous bénéficions de la dynamique positive continue générée par notre vaste offensive produit, avec un total de 60 nouveaux modèles de nos marques phares cette année et l'année dernière. Ces véhicules rencontrent un vif succès auprès de nos clients, comme en témoigne la hausse de 17 % des commandes en Europe de l'Ouest. Nous avons pu compenser la conjoncture difficile en Chine et aux États-Unis par des hausses partiellement significatives en Amérique du Sud et en Europe ".

