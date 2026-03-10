 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Volkswagen Group en belle hausse après son point annuel et ses perspectives 2026
information fournie par Zonebourse 10/03/2026 à 15:45

Volkswagen Group, bien entouré en bourse depuis l'ouverture, poursuit sur sa lancée ( 3,25%, à 90,67 euros). Le géant allemand de l'automobile a publié ses comptes annuels et ses perspectives pour l'exercice en cours.

L'an dernier, le groupe a vu ses revenus rester quasi-stables (-0,8%) à 321,913 milliards d'euros, malgré un environnement de marché difficile. De son côté, le résultat opérationnel a chuté de 53,5%, à 8,868 milliards d'euros. Cette nette contreperformance est due, selon Volkswagen Group, aux tarifs douaniers américains, aux dépenses liées à l'ajustement de la stratégie produit de Porsche, aux effets de change et aux effets prix/mix.

La société ajoute que les effets positifs de la mise en oeuvre des programmes de réduction des coûts ont pu compenser partiellement ces charges. Ajustées des éléments exceptionnels tels que les frais de restructuration et les dépenses liées à l'ajustement de la stratégie produit de Porsche, mais en incluant les tarifs douaniers américains, la marge opérationnelle calculée s'est élevée à 4,6%.

Arno Antlitz, directeur financier du groupe, explique que dans un contexte exigeant : " nous avons lancé 30 nouveaux modèles, réalisé des progrès visibles dans notre restructuration, généré un flux de trésorerie net solide et ainsi maintenu notre liquidité nette à un niveau stable et robuste. Ce sont des étapes importantes pour renforcer davantage la résilience du Groupe Volkswagen. Cependant, la marge opérationnelle de 4,6 % ajustée des coûts de restructuration n'est pas suffisante à long terme ".

Les analystes restent prudents, sauf Jefferies

Commentant ces résultats, Jefferies estime qu'ils sont globalement conformes aux commentaires de pré-clôture de janvier. Les analystes saluent la bonne surprise sur la trésorerie, qui provient d'une baisse des investissements et d'une libération du besoin en fonds de roulement liée aux stocks (et non aux créances).

L'autre bonne surprise pour la banque d'investissement américaine provient du dividende. Le directoire et le conseil de surveillance proposeront le versement d'un dividende de 5,26 euros par action privilégiée et de 5,20 euros par action ordinaire, soit une baisse de 17% par rapport à l'exercice 2024. Jefferies estime qu'il offre un rendement de 6%. La recommandation des analystes reste à acheter avec une cible de cours de 140 euros.

A l'inverse, UBS, Oddo BHF et DZ Bank sont plus mesurés. Tous les trois ont un objectif de cours de 95 euros. Les deux premiers avec un avis à neutre, et le troisième avec une recommandation à conserver.

Les trois s'attardent notamment sur les perspectives de Volkswagen Group. Pour l'exercice en cours, le géant de l'automobile vise un chiffre d'affaires en croissance de 0 à 3%, avec une marge opérationnelle située entre 4 et 5,5%.

Pour UBS les revenus sont donc attendus entre 322 et 332 milliards d'euros, alors que le consensus est à 331 milliards d'euros. Concernant la marge, le consensus est là aussi dans le haut de la fourchette avec un taux de 5,2% attendu.

De son côté, Oddo BHF pense que ces prévisions sont légèrement en deçà des attentes, notamment en raison d'attentes de marges plus faibles, reflétant les incertitudes macro-économiques actuelles. Pour les perspectives à l'horizon 2030, la marge opérationnelle est désormais prévue entre 8 et 10%, contre de 9 à 11% précédemment, reflétant probablement l'ajustement des perspectives de Porsche ajoute Oddo BHF.

Enfin, pour DZ Bank, la marge opérationnelle de 2,8% en 2025 a dépassé les attentes et les analystes ont apprécié la bonne performance opérationnelle (notamment chez Audi) qui devrait soutenir le cours de bourse du titre à court terme.

Valeurs associées

VOLKSWAGEN VZ
91,060 EUR XETRA +3,69%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank