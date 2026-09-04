Volkswagen grimpe après l'approbation du plan de redressement et la suppression massive d'emplois

Volkswagen VOWG.DE bondit en Bourse vendredi après l'approbation la veille par le conseil de surveillance du groupe d'un vaste plan de transformation qui pourrait entraîner la suppression d'environ 50.000 emplois, alors que le constructeur automobile cherche à améliorer sa compétitivité.

En début de séance à Francfort, l'action Volkswagen prend 8,3% à 83,5 euros, contre une perte de 0,07% pour le Stoxx 600

.STOXX au même moment.

Le "Plan pour le futur", présenté par le directoire de Volkswagen et approuvé jeudi lors d'une réunion du conseil de surveillance, vise à rendre le groupe Volkswagen et l'ensemble de ses marques plus efficaces, plus compétitifs et mieux positionnés à l'avenir.

Un ajustement supplémentaire des effectifs mondiaux du groupe est nécessaire pour atteindre les objectifs de cette initiative de transformation et préserver la compétitivité du constructeur automobile allemand, estime le conseil de surveillance de Volkswagen.

"Cet accord (...) est un signe positif pour Volkswagen et le marché des capitaux – même s’il implique des réductions drastiques des effectifs et au sein du groupe", déclare Moritz Kronenberger, de l’actionnaire de Volkswagen Union Investment.

"La balle est désormais entièrement dans le camp du directoire. Il n’y a plus d’excuses", ajoute-t-il.

Le courtier J.P. Morgan considère que ce plan constitue une avancée positive pour améliorer la compétitivité de Volkswagen, alors que les marchés automobiles connaissent de profondes perturbations.

Confronté à la concurrence chinoise, au recul de ses bénéfices en Chine et au coût des droits de douane américains, Volkswagen fait aussi face à une baisse de sa rentabilité et à une surcapacité coûteuse en Europe.

(Rédigé par Etienne Breban, avec la contribution d'Amir Orusov et Ludwig Burger, édité par Augustin Turpin)