Volkswagen: Fitch abaisse sa perspective à 'négative' information fournie par Cercle Finance • 07/04/2025 à 12:57









(CercleFinance.com) - Fitch a annoncé lundi avoir abaissé la perspective de la note 'A-' de Volkswagen de 'stable' à 'négative', expliquant prendre ainsi en compte la dégradation des conditions de marchés aux Etats-Unis et à la remontée des coûts dues à l'instauration des nouveaux droits de douane américains.



L'agence note que la mise en oeuvre de surtaxes douanières de 25% sur les voitures étrangères importées aux Etats-Unis devrait pénaliser la marge opérationnelle (Ebit) à hauteur d'un à 1,5 point de base en 2025, en plus des coûts de restructuration auxquels le groupe doit faire face en Europe.



Si Fitch reconnaît que ces tarifs concernant moins de 4% des ventes mondiales de VW, l'agence souligne qu'ils vont porter tout particulièrement sur les marques les plus rentables du groupe, à savoir Audi et Porsche.



'Bien que nous anticipions un redressement à moyen terme avec l'allègement des coûts de restructuration et le lancement de nouveaux modèles, nous n'envisageons qu'un potentiel limité en termes d'amélioration de sa notation', souligne Fitch.





Valeurs associées VOLKSWAGEN VZ 85,060 EUR XETRA -2,79%