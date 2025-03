Volkswagen: expansion du réseau Electrify en France information fournie par Cercle Finance • 03/03/2025 à 11:18









(CercleFinance.com) - Volkswagen Group France annonce que son réseau de superchargeurs Electrify France compte désormais 87 stations et 160 points de recharge ultra-rapides.



En 2024, 16 nouvelles stations et 33 points de charge supplémentaires ont été inaugurés, permettant d'enregistrer 39 740 sessions de recharge et de délivrer 1 245 MWh d'électricité, évitant près de 1 000 tonnes de CO₂.



En 2025, 18 nouvelles stations renforceront la couverture nationale.



Les stations, installées sur les sites des concessions des marques du groupe, restent accessibles à tous les conducteurs de véhicules électriques.





