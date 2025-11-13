 Aller au contenu principal
Volkswagen et Rivian accélèrent le développement de leur architecture SDV
information fournie par Zonebourse 13/11/2025 à 10:25

Volkswagen Group annonce les progrès rapides de RV Tech, la coentreprise fondée avec Rivian en 2024 pour développer une architecture électronique zonale et un logiciel dédiés aux futurs véhicules définis par logiciel (Software-Defined Vehicles). Cette architecture servira notamment la future plateforme SSP, conçue pour un volume pouvant atteindre 30 millions de véhicules.

Les premiers véhicules de référence des marques Volkswagen, Audi et Scout entreront en tests d'hiver au T1 2026, afin d'évaluer les performances de l'architecture SDV dans des conditions extrêmes. Le futur modèle ID.EVERY1 doit inaugurer cette technologie en 2027 dans le segment électrique d'entrée de gamme.

La coentreprise rassemble désormais plus de 1500 employés répartis entre les États-Unis, le Canada, la Suède, la Serbie et un nouveau site à Berlin, renforçant la coopération avec les marques européennes.

Oliver Blume, CEO du groupe, souligne une exécution 'rapide et focalisée', tandis que RJ Scaringe, CEO de Rivian, estime que RV Tech 'élève les standards technologiques' après douze mois d'activité.

