Volkswagen et IG Metall ouvrent les négociations sur un nouveau système de rémunération
information fournie par Zonebourse 12/11/2025 à 12:22
L'objectif est de rendre la grille salariale plus transparente, équitable et économiquement soutenable, tout en réduisant de 6% le volume global de la masse salariale tarifaire.
Arne Meiswinkel, directeur des ressources humaines de la marque Volkswagen, souligne que cette réforme vise à 'simplifier un système devenu trop complexe' et à renforcer la compétitivité du groupe. Thorsten Gröger (IG Metall) précise qu'aucun salarié ne sera désavantagé grâce à une clause de maintien du salaire.
Le processus, qui s'étendra jusqu'à mi-2026, prévoit une phase de transition avant l'entrée en vigueur du nouveau dispositif début 2027.
Environ 100 000 salariés sont concernés par le futur accord, l'un des plus importants d'Allemagne.
Valeurs associées
|99,860 EUR
|XETRA
|+2,27%
A lire aussi
-
Dans l'ancienne base militaire américaine de Manta, en Équateur, règnent le silence et les mauvaises herbes. Un possible retour de l'armée des Etats-Unis pour appuyer la lutte contre les gangs divise la population locale, hantée par de mauvais souvenirs liés à ... Lire la suite
-
Un scandale de corruption d'ampleur impliquant un proche de Volodymyr Zelensky et des accusations d'instrumentalisation de la justice pour intimider des détracteurs jettent une ombre sur la présidence ukrainienne, près de quatre ans après le début de l'invasion ... Lire la suite
-
A l'heure où les islamistes font un retour en force au Bangladesh, des vapeurs d'alcool flottent au-dessus de la seule distillerie agréée de ce pays à majorité musulmane et qui affiche des bénéfices record. Carew and Co, fondée il y a 87 ans sous l'Empire britannique, ... Lire la suite
-
La liste du Premier ministre irakien, Mohamed Chia al-Soudani, qui brigue un second mandat, a remporté une large victoire, selon des sources proches de sa formation politique, aux élections législatives tenues mardi avec une participation inattendue. Le prochain ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer