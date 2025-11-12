 Aller au contenu principal
Volkswagen et IG Metall ouvrent les négociations sur un nouveau système de rémunération
information fournie par Zonebourse 12/11/2025 à 12:22

Volkswagen annonce l'ouverture, ce 12 novembre, des négociations avec IG Metall (le plus grand syndicat allemand et l'un des plus puissants d'Europe) sur un nouveau système d'évaluation et de classification des emplois, dont la mise en oeuvre est prévue au 1er janvier 2027.

L'objectif est de rendre la grille salariale plus transparente, équitable et économiquement soutenable, tout en réduisant de 6% le volume global de la masse salariale tarifaire.

Arne Meiswinkel, directeur des ressources humaines de la marque Volkswagen, souligne que cette réforme vise à 'simplifier un système devenu trop complexe' et à renforcer la compétitivité du groupe. Thorsten Gröger (IG Metall) précise qu'aucun salarié ne sera désavantagé grâce à une clause de maintien du salaire.

Le processus, qui s'étendra jusqu'à mi-2026, prévoit une phase de transition avant l'entrée en vigueur du nouveau dispositif début 2027.
Environ 100 000 salariés sont concernés par le futur accord, l'un des plus importants d'Allemagne.

