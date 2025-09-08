Volkswagen dévoile son ID. CROSS Concept à l'IAA Mobility
information fournie par Zonebourse 08/09/2025 à 17:00
Thomas Schäfer, CEO de Volkswagen, affirme que ce modèle 'démontre que la marque tient ses promesses, avec un nouveau design, des technologies issues des segments supérieurs et une meilleure qualité'.
Avec ses dimensions proches du T-Cross actuel (4,16 m de long) et un volume de coffre de 450 litres, l'ID. CROSS Concept vise une clientèle urbaine et familiale. Son moteur de 155 kW (211 ch) et sa batterie haute tension offrent une autonomie prévue de 420 km selon le cycle WLTP.
Kai Grünitz, membre du directoire en charge du développement, souligne que l'évolution vers MEB+ 'permet d'apporter des fonctions issues des segments supérieurs à des prix attractifs'.
La version de série sera dévoilée en 2026, renforçant la gamme ID. aux côtés des futures ID. Polo et ID. GTI.
