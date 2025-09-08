 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 744,50
+0,83%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Volkswagen dévoile son ID. CROSS Concept à l'IAA Mobility
information fournie par Zonebourse 08/09/2025 à 17:00

(Zonebourse.com) - Volkswagen annonce au salon IAA Mobility de Munich la présentation de l'ID. CROSS Concept, un SUV compact 100% électrique basé sur la plateforme MEB+. Destiné à une production à partir de 2026, il s'inscrit dans la stratégie d'entrée de gamme électrique du groupe.

Thomas Schäfer, CEO de Volkswagen, affirme que ce modèle 'démontre que la marque tient ses promesses, avec un nouveau design, des technologies issues des segments supérieurs et une meilleure qualité'.

Avec ses dimensions proches du T-Cross actuel (4,16 m de long) et un volume de coffre de 450 litres, l'ID. CROSS Concept vise une clientèle urbaine et familiale. Son moteur de 155 kW (211 ch) et sa batterie haute tension offrent une autonomie prévue de 420 km selon le cycle WLTP.

Kai Grünitz, membre du directoire en charge du développement, souligne que l'évolution vers MEB+ 'permet d'apporter des fonctions issues des segments supérieurs à des prix attractifs'.

La version de série sera dévoilée en 2026, renforçant la gamme ID. aux côtés des futures ID. Polo et ID. GTI.

Valeurs associées

VOLKSWAGEN VZ
102,250 EUR XETRA +2,33%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des roses blanches osées sur le cercueil du défunt créateur de mode italien Giorgio Armani alors que le corbillard arrive pour ses funérailles à l'église San Martino de Rivalta, près de Plaisance, dans le nord de l'Italie, le 8 septembre 2025 ( AFP / Piero CRUCIATTI )
    Dernier adieu à Giorgio Armani dans l'intimité
    information fournie par AFP 08.09.2025 17:47 

    Les funérailles privées du couturier italien Giorgio Armani, décédé jeudi à 91 ans, se sont tenues lundi dans l'église San Martino de Rivalta, à une centaine de kilomètres au sud de Milan, où reposent les parents et le frère du styliste. Quelques badauds étaient ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes terminent en hausse
    information fournie par AFP 08.09.2025 17:46 

    Les Bourses européennes ont terminé en hausse lundi, à l'issue d'une séance portée par la perspective de baisse des taux de la banque centrale américaine après la publication, la semaine dernière, de signaux d'affaiblissement du marché de l'emploi aux Etats-Unis. ... Lire la suite

  • Une concession Peugeot, marque du groupe Stellantis (Crédit: / Adobe Stock)
    Opel (Stellantis) dévoile de nouveaux modèles à l'occasion du salon de Munich
    information fournie par Zonebourse 08.09.2025 17:42 

    (Zonebourse.com) - Stellantis rapporte que sa marque Opel a dévoilé en première mondiale la Corsa GSE Vision Gran Turismo et le nouveau Mokka GSE à l'occasion du IAA Mobility de Munich, soit l'un des plus grands salons automobiles au monde. Dans le détail, le constructeur ... Lire la suite

  • Heurts entre manifestants et polciers à Katmandou, le 8 septembre 2025 au Népal ( AFP / Prabin RANABHAT )
    Une manifestation contre le blocage des réseaux sociaux violemment dispersée au Népal: 17 morts et 400 blessés
    information fournie par AFP 08.09.2025 17:35 

    Au moins 17 morts et des centaines de blessés: la police népalaise a violemment dispersé lundi dans la capitale Katmandou une manifestation contre le blocage des réseaux sociaux et la corruption. La semaine dernière, le gouvernement a ordonné le blocage de 26 plateformes, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank