Volkswagen: dévoile les ambitions de VW Passenger Cars

(CercleFinance.com) - A l'occasion d'une réunion du personnel à Wolfsburg, Thomas Schäfer, directeur général de la marque Volkswagen Passenger Cars, a dévoilé les plans d'avenir de la marque.



Le constructeur présentera un nouveau modèle électrique d'entrée de gamme en mars, avec une commercialisation prévue en 2027



Ce véhicule, conçu pour le marché européen, rejoindra la famille des citadines électriques du groupe, qui inclut la version de série de l'ID. 2all, attendue en 2026 à un prix de base inférieur à 25 000 E.



Schäfer a souligné que l'usine de Wolfsburg jouerait un rôle central dans cette transition avec notamment la production de la future Golf électrique et duT-Roc électrique. Daniela Cavallo, présidente du comité d'entreprise, a ajouté que Wolfsburg continuerait à produire des modèles phares, assurant plus de 500 000 unités par an.



Dans le cadre de l'accord ' Zukunft Volkswagen ' conclu fin décembre 2024, la marque vise à devenir le leader technologique du segment généraliste d'ici 2030.



Son plan en trois étapes prévoit d'abord un renforcement de la compétitivité, puis le lancement de neuf nouveaux modèles d'ici 2027, avant d'imposer Volkswagen comme référence en matière de mobilité électrique mondiale.





