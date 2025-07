Volkswagen: dévoile l'ID.3 GTX Performance édition FIRE+ICE information fournie par Cercle Finance • 18/07/2025 à 16:05









(Zonebourse.com) - Volkswagen France annonce que l'ID.3 GTX Performance se décline désormais en édition spéciale FIRE+ICE, disponible à la commande dès le 18 juillet 2025. Développée avec la marque BOGNER FIRE+ICE, cette série rend hommage à la Golf II Fire and Ice des années 1990.



Dotée d'un moteur 326 ch et d'un couple de 545 Nm, elle atteint 100 km/h en 5,7 s, avec une autonomie WLTP allant jusqu'à 588 km grâce à une batterie de 79 kWh.



Elle se distingue par sa teinte Ultraviolet métallisée, ses jantes de 20'' à finition brillante, et un intérieur exclusif avec sellerie bicolore orange et bleu.



Le pack IQ.Drive enrichit la dotation avec caméra 360°, Park Assist intelligent, Side Assist et Travel Assist.





Valeurs associées VOLKSWAGEN VZ 90,320 EUR XETRA -0,31%