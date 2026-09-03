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Volkswagen dévoile de nouveaux SUV et pick-up pour le marché nord-américain
information fournie par Reuters 03/09/2026 à 19:19
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Nora Eckert

Volkswagen VOWG.DE a annoncé jeudi qu'il étudiait la possibilité de proposer de nouveaux modèles de SUV et de pick-up sur le marché nord-américain, ce qui illustre une fois de plus la manière dont les constructeurs automobiles s'appuient de plus en plus sur des stratégies spécifiques à chaque région pour faire face aux tensions commerciales et aux préférences changeantes des consommateurs.

* Le constructeur allemand est en pleine restructuration mondiale de grande envergure, dans le cadre de laquelle il vise à rationaliser sa gamme et à réduire son empreinte de production afin de mieux rivaliser avec ses concurrents chinois.

* Selon les données de Motor Intelligence, la part de marché actuelle du constructeur aux États-Unis s'élève à environ 3%.

* “La marque explorera les opportunités offertes par le segment B, très populaire, des véhicules à châssis séparé, notamment les SUV robustes et les pick-up, qui pourraient faire partie du futur portefeuille de produits de Volkswagen”, a déclaré l’entreprise dans un communiqué. Le segment B désigne traditionnellement les véhicules de petite taille. Volkswagen n’a pas souhaité fournir de détails supplémentaires sur la taille de ses futurs SUV ou pick-up.

* VW cherchera également à élargir son offre de véhicules hybrides pour les clients américains, l’entreprise précisant qu’elle “se concentrera sur les segments qui affichent la plus forte demande du marché et qui répondent le mieux aux besoins des clients et des concessionnaires de la région”. Les ventes de véhicules hybrides ont grimpé en flèche ces derniers mois, alors même que la demande en véhicules électriques a marqué le pas.

* Le constructeur automobile a annoncé en début de semaine une série de changements au sein de sa direction, notamment la nomination de Marco Schubert à la tête de la stratégie nord-américaine. Marco Schubert compte plus de 25 ans d’expérience au sein de l’entreprise.

* Les parties prenantes de Volkswagen discutent actuellement de propositions de redressement en vue d’une réunion du conseil de surveillance prévue vendredi, mais une avancée décisive semble peu probable, selon Reuters.

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