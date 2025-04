Volkswagen: début d'année mitigé, plus de prudence pour 2025 information fournie par Cercle Finance • 30/04/2025 à 12:16









(CercleFinance.com) - Volkswagen a annoncé mercredi qu'il visait la partie basse de ses objectifs pour 2025 après avoir fait état d'un début d'exercice 'mitigé'.



Le groupe automobile allemand indique avoir dégagé un bénéfice opérationnel de 2,9 milliards de dollars sur les trois premiers mois de l'année, soit une baisse de 37%.



Dans un communiqué, le groupe invoque un effet mix/prix négatif, une augmentation de ses coûts fixes et la comptabilisation d'éléments exceptionnels.



Son chiffre d'affaires trimestriel s'est accru de 3% à 78 milliards d'euros, à la faveur de livraisons de véhicules en hausse de 1% à 2,1 millions d'unités.



Suite à ces performances, VW dit désormais s'attendre à une marge opérationnelle dans le bas de la fourchette allant de 5,5% à 6,5% qu'il avait précédemment communiquées.



Le chiffre d'affaires annuel devrait lui dépasser de près de 5% celui de l'exercice 2024.



Le groupe précise cependant que ces prévisions ne tiennent pas compte d'un éventuel impact lié à la mise en place des nouveaux droits de douane récemment imposés les Etats-Unis aux constructeurs étrangers.



Dans une note de réaction, les analystes d'Oddo BHF maintiennent leur opinion 'neutre' sur le titre, jugeant qu'il est 'difficile de se montrer constructif sur le dossier au vu de la montée actuelle des risques'.



A la Bourse de Francfort, le titre reculait de 0,5% mercredi en fin de matinée dans la foulée de ces annonces.





Valeurs associées VOLKSWAGEN VZ 97,840 EUR XETRA +0,02%